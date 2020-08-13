Еще один депутат от "Слуги народа" заболел коронавирусом

Грищук заболел коронавирусом. Фото: Мамахохотала

У народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и его жены Анны Гресь диагностировали коронавирусной инфекцией.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний Covid-19. У нас с женой положительные тесты", - нардеп написал в Facebook.

Он уточнил, что его "самочувствие более-менее нормальное".

"Постоянные антирекорды по количеству больных перестали пугать. Средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", - написал нардеп.

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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1433 новых случая заражения коронавируса, это один из самых высоких показателей за все время пандемии.