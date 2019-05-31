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пятница, 31 мая 2019 02:35

Зеленский знает, кем заменить Грицака, Климкина и Полторака

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Зеленский знает, кем заменить Грицака, Климкина и Полторака
Зеленский подобрал кандидатов на должности руководителей МИД, Минобороны и главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уже подобрал кандидатов на должности министра иностранных дел, министра обороны и главы Службы безопасности Украины.

"Есть (кандидатуры), но это будет анонсировать президент. Конечно есть, иначе он не подавал бы на освобождение ни министра обороны, ни министра иностранных дел, ни главы СБУ", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

При этом Данилюк не пожелал назвать фамилии кандидатов на соответствующие должности.

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Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака – с должности министра обороны, Василия Грицака – с должности председателя Службы безопасности.

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