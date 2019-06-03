Зеленский ждет оперативного отчета нового руководства СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6426
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 900
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4240
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2889
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2565
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2385
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1449
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7479
Фото
Все фото
5
10
20
4
6
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Видео
Все видео
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 315
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 765
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30736
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 1125
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 14:20

Зеленский ждет оперативного отчета нового руководства СБУ

  Комментировать
Зеленский ждет оперативного отчета нового руководства СБУ
Сотрудники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди, - Зеленский. Фото: https://www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность борьбы с контрабандой и требует от СБУ в течение 2 недель продемонстрировать первые результаты работы.

Об этом он заявил на встрече с в.и.о. председателя СБУ Иваном Бакановым.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президентский законопроект об импичменте - это переписанные нормы украинского регламента - Парубий

Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди.

Со своей стороны, Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее".

И подчеркнул, что будет стремиться культивировать в СБУ человеческие ценности.

Президент Владимир Зеленский назначит на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ будет опубликован 3 июня. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ждет оперативного отчета нового руководства СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 84081
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 42175
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 19524
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18477
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 15930
Политика
Свободный рынок электроэнергии угрожает Коломойскому миллиардными потерями – Найем
Свободный рынок электроэнергии угрожает Коломойскому миллиардными потерями – Найем Просмотров: 81
Супрун заговорила о сексе
Супрун заговорила о сексе Просмотров: 1206
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
 Просмотров: 513
Нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами - Баканов
Нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами - Баканов Просмотров: 63
Президентский законопроект об импичменте - это переписанные нормы украинского регламента - Парубий
Президентский законопроект об импичменте - это переписанные нормы украинского регламента - Парубий Просмотров: 333
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 5345
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua