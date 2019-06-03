Зеленский ждет оперативного отчета нового руководства СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность борьбы с контрабандой и требует от СБУ в течение 2 недель продемонстрировать первые результаты работы.
Об этом он заявил на встрече с в.и.о. председателя СБУ Иваном Бакановым.
"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул президент.
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Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди.
Со своей стороны, Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.
"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее".
И подчеркнул, что будет стремиться культивировать в СБУ человеческие ценности.
Президент Владимир Зеленский назначит на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ будет опубликован 3 июня. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов.
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