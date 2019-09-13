Зеленский заявил о нескольких идеях возвращения Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 954
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2574
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1170
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1926
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2565
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1080
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1521
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1224
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
4
4
28
15
3
&quot;Одна из главных войн - дипломатическая&quot; - Зеленский представил Пристайко
"Одна из главных войн - дипломатическая" - Зеленский представил Пристайко
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Видео
Все видео
Новая ГПУ обещает реанимировать дело "бриллиантовых прокуроров"
Новая ГПУ обещает реанимировать дело "бриллиантовых прокуроров"
Климкин будет "жестко действовать" против НАБУ
Климкин будет "жестко действовать" против НАБУ
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
"Слуга народа" вляпался в кнопкодавство
"Слуга народа" вляпался в кнопкодавство
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4401
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1584
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30645
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 324
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 12:06

Зеленский заявил о нескольких идеях возвращения Крыма

  Комментировать
Зеленский заявил о нескольких идеях возвращения Крыма
"Не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи". ФОТО: Офис президента

Команда президента готовит несколько идей для возвращения аннексированного Россией Крыма. Рассказывать о них он "не может", потому что "еще рано".

Об этом сам Владимир Зеленский заявил во время выступления на 16-й ялтинской ежегодной встречи YES.

"Касательно Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, это еще рано.

Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи. Я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно, я на этом остановлюсь".

Он добавил, что в настоящее время не имел встреч ни с президентом России Владимиром Путиным, ни в "нормандском формате" (тип встреч Франции, Германии, России и Украины, на которых обсуждают войну на Донбассе).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику

16 марта 2014-го в Крыму провели непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова. Президент РФ Владимир Путин объявил о "включении Крыма в состав РФ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский заявил о нескольких идеях возвращения Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Украинского священника застрелили в Польше

Ганс Кристиан Грам: в чью честь Google посвятил дудл

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

На рынке взорвалась бомба: 20 погибших

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 58528
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 43716
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 12 Просмотров: 29090
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 7 Просмотров: 23688
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 15275
Политика
Все аплодировали стоя: Балух пришел в Верховную Раду
Все аплодировали стоя: Балух пришел в Верховную Раду 1 Просмотров: 711
Геращенко не отстранят от работы в Раде
Геращенко не отстранят от работы в Раде 1 Просмотров: 1818
С меня поляна - о чем переписываются нардепы в Раде
С меня поляна - о чем переписываются нардепы в Раде Просмотров: 180
Рада определила размер вознаграждения за разоблачение коррупции
Рада определила размер вознаграждения за разоблачение коррупции Просмотров: 864
Рада распустила ЦИК
Рада распустила ЦИК 1 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
12
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
7
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
Голосов: 11322
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua