Зеленский заявил о нескольких идеях возвращения Крыма

"Не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи". ФОТО: Офис президента

Команда президента готовит несколько идей для возвращения аннексированного Россией Крыма. Рассказывать о них он "не может", потому что "еще рано".

Об этом сам Владимир Зеленский заявил во время выступления на 16-й ялтинской ежегодной встречи YES.

"Касательно Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, это еще рано.

Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи. Я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно, я на этом остановлюсь".

Он добавил, что в настоящее время не имел встреч ни с президентом России Владимиром Путиным, ни в "нормандском формате" (тип встреч Франции, Германии, России и Украины, на которых обсуждают войну на Донбассе).

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16 марта 2014-го в Крыму провели непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова. Президент РФ Владимир Путин объявил о "включении Крыма в состав РФ".