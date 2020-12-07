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понедельник, 07 декабря 2020 13:31

Зеленский заявил о дельцах, потерявших возможности на национальном уровне

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Зеленский заявил о дельцах, потерявших возможности на национальном уровне
Некоторым удалось обмануть избирателей, заявил Зеленский. Фото: preisident.gov.ua

Дельцы рассматривают местные бюджеты, как компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне.. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник.

Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно - сотни млрд грн, сообщил Зеленский в Facebook.

"Вот почему задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживания аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Время дельцов прошло.

Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы громады, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие 5 лет могут быть для них временем личного обогащения и "княжения", как это бывало раньше", - заявил президент.

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"Должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития громад, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей.

Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в громадах к дискуссии, как нам всем вместе добиться такого качества жизни в громадах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация - это успех Украины.

Кстати, одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление - это как раз о качестве жизни", - сообщил Зеленский.

На прошлой неделе президент подписал закон для завершения реформы децентрализации. Закон согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов.

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