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четверг, 08 июля 2021 00:03

Зеленский заявил, что Украина - самая быстрая по реформам в Европе

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Зеленский заявил, что Украина - самая быстрая по реформам в Европе
Зеленский рассказал об украинских реформах. Фото: Укринформ

Украина быстрее всех по реформам в Европе

Обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО – это, прежде всего геополитическое решение, и только потом вопросы реформ, сказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба главы государства.

"Очень часто членство Украины в ЕС, в Альянсе связывают с теми или иными реформами. Реформы действительно очень важны... Многие европейские страны прошли реформирования раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, – я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе", – сказал Зеленский, отметив, что одной стране он не пожелал бы оказаться в таких обстоятельствах.

"Мы очень быстрые, мы минимально бюрократические, мы понимаем, какая цена времени для нас. Потому что время у нас измеряется человеческими жизнями. Поэтому я думаю, что мы сегодня проводим реформ больше, чем большинство стран", – добавил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что все реформы внедряются в таком темпе не потому, что это нужно ЕС или иной организации, а потому, что это необходимо самой Украины.

"Не реформируя Украины, мы не сможем быть сильными и крепкими", – подчеркнул он.

Несмотря на необходимость защищаться от агрессии и тратить большие средства на обороноспособность армии, Украина находит силы на реформы и реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности на строительство дорог и мостов.

"Поэтому я считаю, что вопросы ЕС и НАТО все же частично связано с реформами, но в основном это вопрос политический", – сказал президент.

Самое главное – чтобы украинский народ не потерял веру в то, что Евросоюз действительно видит Украину равноправным членом. Украинцы отстаивают те же принципы, что и европейцы, и заплатили высокую цену за то, чтобы быть полноправными членами ЕС.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выделил пять шагов, которые, по мнению Штатов, сохранят прогресс в реформах Украины. Это важно для роста благосостояния украинцев, для большей уверенности иностранных инвесторов и лучшей обороноспособности Украины.

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