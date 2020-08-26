Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал

Вместе с президентом в кафе поели работники Офиса и председатель ОГА.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днипро поел в McDonald's.

Зеленский зашел в заведение в маске и во время общения с персоналом также был в ней.

В заказе президента были наггетсы, соусы, бургеры, сообщает "Обозреватель"

За столиком глава государства снял маску. Его также попросили сфотографироваться с маленькой девочкой.

Вместе с Зеленским McDonald's в Днипре посетили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

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Во время визита президента Владимира Зеленского в Днипро представили кандидатов на должность городских голов от партии "Слуга народа". Кандидатом в меры Днипра стал главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.