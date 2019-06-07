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пятница, 07 июня 2019 21:55

Зеленский записал новое видео о Верховной Раде

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Зеленский записал новое видео о Верховной Раде
Зеленский поблагодарил депутатам за бездеятельность. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что нардепы своим бездействием подтверждают правильность решения о роспуске Верховной Рады.

Заявил об этом в новом видеообращении, опубликованном на странице Администрации президента в Facebook.

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо", - сказал он.

У Зеленского были сомнения относительно роспуска Рады.

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"Вдруг я ошибся, может я зря их распустил, может депутаты готовы работать, принимать важные решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам. Спасибо! Спасибо, что своей "плодотворной" работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждаете все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все - заслуженные. Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают. 21 июля они все это оценят. Обязательно! Поэтому сделаем их еще раз", - сказал Зеленский.

То, что парламент даже не внес в повестку дня законопроект Зеленского о незаконном обогащении, является политически безответственным шагом. Это месть не только президенту, это месть украинцам, которые требуют справедливости и наказания для коррупционеров.

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