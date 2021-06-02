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среда, 02 июня 2021 10:48

Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный

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Зеленский занимался &quot;лукашизмом&quot;, затем набросился на Кличко - Бессмертный
Нужны институциональные изменения, говорит Роман Бессмертный. Фото: Gazeta.ua

Идея Офиса президента Владимира Зеленского о создании Конгресса региональных властей ничего не решит. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал один из авторов Конституции Роман Безсмертный.

Подобные идеи возникают периодически, во времена президента Кучмы создавали Совет регионов.

"Как только переваливает второй год президентства и время думать о втором сроке, возникает идея Совета регионов, Конгресса региональных властей. Ведь надо как-то с ними держать отношения. Первая штанга, затем вторая штанга.

Сначала команда Зеленского набросилась на представителей местного самоуправления с криками. Такой "лукашизм" - от слова Лукашенко. Затем набросились на Кличко, потому что хочется поживиться на бюджете. Первая штанга, затем вторая штанга. Потом - давайте забодяжем им Конгресс", - говорит Бессмертный.

В Украине нужен двухпалатный парламент, считает политик.

"Существует проблема доставки проблематики местного самоуправления, регионального уровня к центральным органам власти.

Проблему можно решить только через двухпалатный парламент. Когда одной из функций второй палаты будет представительство региональных, местного самоуправления, представление регионов в киевских кабинетах.

Потому что сложной темой на сегодняшний день является взаимоотношения регионального и центрального истеблишмента. Если это не будет сделано, походы на Киев донецких, днепровских, львовских et cetera будут продолжаться. Эти походы являются одной из причин порождения таких явлений как Лазаренко и Янукович", - сказал Бессмертный.

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Конституция требует изменений, говорит народный депутат четырех созывов.

"Если почитаете Конституцию, вы не найдете там объединенные территориальные громады, нынешние функциональные нагрузки и разгрузки РГА и ОГА, районных и областных советов", - отметил политик.

"Почти нет регионов, где бы областной центр и областная власть не конфликтовали. Где бы тихо не конфликтовали органы исполнительной власти и местного самоуправления, особенно на региональном уровне.

В некоторых областях за два года президентства Зеленского поменялись четыре руководителя. Тех, кто не знает, какие органы есть, ставят обеспечивать их координацию. Не случайно тогда возникает идея готовить "людей будущего". Эта фраза ничем не отличается от фразы "некачественных детей" Третьяковой", - говорит Бессмертный.

В минувший вторник заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Інтерфакс-Україна" заявил о создании Конгресса региональных властей. Туда будут входить президент, министры, председатели облгосадминистраций, председатели ОТГ, рассказал он. В ОП будет постоянно действующий офис Конгресса. "И это будет не "пустой" орган", - заявил Тимошенко.

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