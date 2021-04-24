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суббота, 24 апреля 2021 00:25

Зеленский взялся за контрабанду и внес в Раду неотложный законопроект

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Зеленский взялся за контрабанду и внес в Раду неотложный законопроект
Зеленский внес в Раду изменения в Уголовный кодекс. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров.

Законопроект №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров", зарегистрирован 23 апреля 2021. Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский, говорится на сайте парламента.

Документ определен Главой государства как неотложный.

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2 апреля на заседании СНБО были введены персональные санкции в отношении лиц, возглавляющих так называемую десятку украинских контрабандистов.

Президент Владимир Зеленский в видеокомментарии по итогам заседания СНБО 15 апреля заявил, что Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении 12 юридических и физических лиц из-за контрабанды.

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