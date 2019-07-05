Зеленский взялся за Антимонопольный комитет: есть первые увольнения

Президент Владимир Зеленский уволил трех членов Антимонопольного комитета Украины.
Соответствующие указы от 5 июля опубликованы на сайте главы государства.
Уволены заместитель председателя АМКУ Андрей Вовк, а также государственные уполномоченные Агия Загребельский и Валерий Полюхович.
АМКУ подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде. В его состав входят глава комитета и восемь госуполномоченных. Из числа госуполномоченных назначаются заместитель и первый заместитель главы.
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Ранее в команде президента Владимира Зеленского выступили за перезагрузку Антимонопольного комитета Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), а также руководства антикоррупционных органов.
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