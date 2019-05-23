Зеленский высмеял Россию и Ляшко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина точно не должна двигаться в сторону России.

Об этом шла речь во время его выступления на форуме технологий iForum 2019.

Зеленский показал видео по испытанию роботов американской инженерной компании Boston Dynamics, после чего предложил посмотреть на украинских чиновников, пишет "Українська правда"

На экране появилось изображение с нардепом Олегом Ляшко.

Зрители в зале засмеялись.

После этого Зеленский показал слайд с Госдумой РФ и новостью "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению" и сказал, что такие "чиновники могут к такому привести".

"Чего вообще не хочется", - добавил он.

"У нас много проблем, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести к тому, что правительство может идти в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры - то, что у нас есть - можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной логистики - надо идти к дронам. Что нам мешает? Такое ощущение, что люди, которые нам мешают их надо назвать "что", - сказал Зеленский.

По его словам, инновации делают все процессы прозрачными и эффективными, тем самым лишая нечистых на руку чиновников средств к существованию.

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Во время произнесения речи президентом Владимиром Зеленским его попытался перебить председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Это произошло в момент, когда Зеленский перешел на русский язык, обращаясь к жителям Крыма и Донбасса.