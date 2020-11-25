Зеленский выразил соболезнования семье погибшего военного на Донбассе

Зеленский отреагировал на погибшего военного на Донбассе. Фото:РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военнослужащего Вячеслава Минкина на Донбассе. Минкин умер от пули вражеского снайпера.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генштабе сказали, сколько российских военных топчутся по оккупированному Донбассу

"Вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. Спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, понесшим невосполнимые потери", - заявил Зеленский.

На Донбассе за прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили достигнутые договоренности. Вблизи Авдеевки вражеский снайпер ранил нашего защитника. Рана оказалась смертельной.