Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Тымчука

Зеленский выразил соболезнования родным Тымчука. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал гибель народного депутата Дмитрия Тымчука большой потерей для Украины.

Слова соболезнования обнародовала Администрация президента.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму - соучредитель "Информационного сопротивления", надежно держал фронт информационной войны.

Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.

Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни. — APU (@APUkraine) 19 червня 2019 р.

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В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.