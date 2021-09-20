Зеленский вылетел в США - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 927
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1485
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29376
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1701
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3285
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23679
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1872
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4149
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
18
8
5
7
19
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Видео
Все видео
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2412
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1098
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 738
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 693
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 36
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
понедельник, 20 сентября 2021 16:20

Зеленский вылетел в США - СМИ

  Комментировать
Зеленский вылетел в США - СМИ
Владимир Зеленский выступит на 76-й Генеральной ассамблеи ООН. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 20 сентября, президент Владимир Зеленский вылетел в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Выступление главы государства запланировано на вторую половину среды, пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на дипломатические источники.

Во вторник, 21 сентября, Зеленский также проведет встречи с президентами Польши, Молдовы и Грузии.

Запланированы встречи президента с представителями бизнеса и инвесторами, с украинской общиной в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию

В рамках 76-й сессии Генассамблеи Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем ООН, генеральным секретарем НАТО и проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Общие дебаты Генассамблеи ООН состоятся 21-27 сентября. В повестку дня включили украинский вопрос относительно временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский вылетел в США - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 8343
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 7623
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5355
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 4878
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 3816
Политика
Схемы в оборонке при предшественниках: двое фигурантов пошли на сделку со следствием
Схемы в оборонке при предшественниках: двое фигурантов пошли на сделку со следствием Просмотров: 189
Железняк обвинил коллег из "Голоса" в работе на Офис президента
Железняк обвинил коллег из "Голоса" в работе на Офис президента Просмотров: 108
Окружение Зеленского не сомневается, что он пойдет на второй срок - СМИ
Окружение Зеленского не сомневается, что он пойдет на второй срок - СМИ 1 Просмотров: 153
Президент Германии посетит Украину с рабочим визитом
Президент Германии посетит Украину с рабочим визитом Просмотров: 144
"Довира" требует предоставить бюджетным учреждениям возможность переходить к поставщику последней надежды
"Довира" требует предоставить бюджетным учреждениям возможность переходить к поставщику последней надежды Просмотров: 72
Больше всего комментируют
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию
1
Свежая Covid-статистика: где больше всего больных
1
Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми
Голосов: 8306
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть