Зеленский вылетел в США - СМИ

Владимир Зеленский выступит на 76-й Генеральной ассамблеи ООН. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 20 сентября, президент Владимир Зеленский вылетел в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Выступление главы государства запланировано на вторую половину среды, пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на дипломатические источники.

Во вторник, 21 сентября, Зеленский также проведет встречи с президентами Польши, Молдовы и Грузии.

Запланированы встречи президента с представителями бизнеса и инвесторами, с украинской общиной в США.

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В рамках 76-й сессии Генассамблеи Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем ООН, генеральным секретарем НАТО и проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Общие дебаты Генассамблеи ООН состоятся 21-27 сентября. В повестку дня включили украинский вопрос относительно временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.