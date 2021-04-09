Зеленский ввел в действие санкции против Януковича и его окружения

Санкции ввели против бывших чиновников, силовиков и лидеров сепаратистов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против экс-президента Виктора Януковича.

Ограничения также ввели против экс-премьера Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников. Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

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В санкционный список попали:

- Сергей Абисов - так называемый "министр внутренних дел Крыма";

- Николай Азаров - бывший премьер Украины;

- Сергей Аксенов, так называемый "глава Крыма";

- Александр Бобков - бывший нардеп Украины;

- Валерий Грицай - бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;

- Константин Затулин - депутат Госдумы;

- Петр Зима;

- Андрей Иванцов - бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;

- Олег Кириллин - бывший замминистра внутренних дел по Крыму;

- Вадим Колесниченко - бывший нардеп;

- Владимир Константинов;

- Сергей Кусюк - бывший командир полка "Беркут";

- Павел Лебедев - бывший министр обороны Украины;

- Леонид Пасечник - главарь так называемой "ЛНР";

- Александр Поддубов - экс-начальник райотдела милиции в Крыму;

- Наталья Поклонская - бывший так называемый "прокурор Крыма";

- Виктор Пшонка - бывший генпрокурор Украины;

- Дмитрий Саламатин - бывший министр обороны Украины;

Игорь Соркин - бывший глава Нацбанка Украины;

- Дмитрий Табачник - бывший министр образования Украины;

- Николай Ткаченко - бывший начальник Керченской милиции;

- Николай Федорян - экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;

- Николай Фиськов - так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";

- Александр Черпицкий - бывший заместитель министра обороны;

- Ольга Чичилимова - экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.

Против всех перечисленных лиц санкции вводят бессрочно.

2 апреля СНБО ввела санкции в отношении десяти граждан Украины - Вадима Альперина, Ивана Бокала, Владимира Дидуха, Александра Еримичука, Александра Кравченко, Юрия Кушнира, Валерия Пересоляка, Ореста Фирманюка, Александра Чудакова и Виктора Шермана. Им на 3 года заблокировали активы, ограничили торговые операции, остановили выполнения финансовых обязательств. Президент Владимир Зеленский заявил о "топ-десятке украинской контрабанды".