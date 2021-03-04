Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Кабинет Министров вместе с СБУ и ЦИК должны провести инвентаризацию. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно двойного гражданства у украинцев.

Согласно этому решению, Кабмин должен разработать ряд документов. Об этом сообщает Офис президента.

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Согласно решению СНБО, Кабмин, ЦВК и СБУ должны проанализировать законодательство по вопросам двойного и множественного гражданства и выяснить, есть ли запрет иметь гражданство другой страны тем, кто претендует на должности в государственных и местных органах.

Дальше, в течение полугода, должны быть разработаны проекты законов, которые предусматривают запрет гражданам Украины, имеющим двойное или множественное гражданство, а также находящимся в процессе его оформления, претендовать на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

В прошлом году президент Владимир Зеленский просил Верховную Раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Министерство иностранных дел совместно с Верховной Радой работали над соответствующим документом. Общество его так и не увидело.