Зеленский ввел в действие решение СНБО. Касается Донбасса

Президент ввел в действие решение СНБО относительно ОРДЛО. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно ОРДЛО.

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

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Контроль за выполнением решения положили на Секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

4 июня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, который состоит из 8 вопросов.