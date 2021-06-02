Зеленский ввел в действие решение СНБО. Касается Донбасса

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно ОРДЛО.
Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.
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Контроль за выполнением решения положили на Секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
4 июня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, который состоит из 8 вопросов.
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