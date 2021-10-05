Зеленский ввел санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении 95 человек - граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму России в оккупированном Крыму и ОРДЛО.
Соответствующий указ президент издал во вторник, 5 октября.
Под санкциями оказались 33 кандидата в депутаты Госдумы и 54 члена так называемых избирательных комиссий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают наложить санкции на Коломойского
На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда к блокированию всех активов. Санкции наложены бессрочно.
Также президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против четырех компаний, причастных к незаконным выборам в Крыму.
"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября.
К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.
Комментарии