Зеленский ввел санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Также введены санкции против четырех компаний. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении 95 человек - граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму России в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Соответствующий указ президент издал во вторник, 5 октября.

Под санкциями оказались 33 кандидата в депутаты Госдумы и 54 члена так называемых избирательных комиссий.

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На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда к блокированию всех активов. Санкции наложены бессрочно.

Также президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против четырех компаний, причастных к незаконным выборам в Крыму.

"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.