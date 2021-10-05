Зеленский ввел санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

 
Ексклюзивы
1/5
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 216
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 990
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 594
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2700
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 864
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3510
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4365
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3942
Фото
Все фото
8
5
5
5
4
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Видео
Все видео
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1953
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 477
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8442
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 666
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
Просмотров: 72
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
вторник, 05 октября 2021 18:28

Зеленский ввел санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

  Комментировать
Зеленский ввел санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО
Также введены санкции против четырех компаний. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении персональных санкций в отношении 95 человек - граждан Украины и РФ, причастных к выборам в Госдуму России в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Соответствующий указ президент издал во вторник, 5 октября.

Под санкциями оказались 33 кандидата в депутаты Госдумы и 54 члена так называемых избирательных комиссий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают наложить санкции на Коломойского

На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда к блокированию всех активов. Санкции наложены бессрочно.

Также президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против четырех компаний, причастных к незаконным выборам в Крыму.

"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября.

К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ввел санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

Император основал Черновицкий университет

Самое читаемое
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 12330
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 11430
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4176
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3591
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 3420
Политика
"Вешают" убийство по сговору: на Саакашвили завели дело в ЛНР
"Вешают" убийство по сговору: на Саакашвили завели дело в ЛНР Просмотров: 243
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
 Просмотров: 477
"Слуги" инициировали срочное проведение согласительного совета
"Слуги" инициировали срочное проведение согласительного совета Просмотров: 234
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
8
 Просмотров: 702
НАБУ проверяет транзакции Приватбанка, о которых говорится в Pandora Papers
НАБУ проверяет транзакции Приватбанка, о которых говорится в Pandora Papers Просмотров: 153
Больше всего комментируют
21
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
1
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Голосов: 8477
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть