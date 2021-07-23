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пятница, 23 июля 2021 22:22

Зеленский ввел санкции против компаний и иностранцев

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Зеленский ввел санкции против компаний и иностранцев
Украина ввела санкции против компании Wildberries. Фото: FashionUnited

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против шести человек и 10 компаний.

Под санкции попал российский ритейлер Wildberries, который запустили в Украине в сентябре прошлого года, сообщает Офис президента.

Санкции на три года ввели против неприбыльных организаций "Официальный репрезентационный центр ДНР во Франции", "Ассоциация представительства ДНР во Франции", "Ассоциация Франция - Крым"

Их активы заблокировали, остановили транзит ресурсов, запретили вывод капиталов за пределы Украины.

Санкции ввели против соучредителей Wildberries Татьяны и Владислава Бакальчуков, директора по развитию информационных технологий Wildberries Андрея Ревяшка и руководителя направления "книги" Wildberries Алексея Кузьменко.

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Под санкции попали французы: Фаяр Жераль-Юбер, основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр ДНР во Франции" и Неан Кристель, сотрудница "Международного пресс-центра Doni". Она проживает в Донецке.

21 сентября в Украине заработал интернет-магазин Wildberries, который продает одежду с изображением Путина и символикой СССР. Wildberries - один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров. Хотя в описании Wildberries.ua значится, что компания зарегистрирована в Варшаве. На самом деле, это российский проект.

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Дата
23
июля

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