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четверг, 17 февраля 2022 04:51

Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Харрис

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Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Харрис
Зеленского пригласили в Европу. Фото: ОП

Вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Европу, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет издание The Hill.

Ее встреча с Зеленским состоится в воскресенье.

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Также запланированы переговоры Харрис с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они встретятся в пятницу.

Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины. Вице-президент расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.

С начала года на фоне нового витка агрессии России президент Владимир Зеленский совершил 18 телефонных звонков и провел 20 встреч с представителями других стран.

14 февраля Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он заявил, что Зеленский заверил, что Украина предоставит проекты законов об "особом статусе и местных выборах" для дискуссии.

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