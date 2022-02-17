Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Харрис

Зеленского пригласили в Европу. Фото: ОП

Вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Европу, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет издание The Hill.

Ее встреча с Зеленским состоится в воскресенье.

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Также запланированы переговоры Харрис с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они встретятся в пятницу.

Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины. Вице-президент расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.

С начала года на фоне нового витка агрессии России президент Владимир Зеленский совершил 18 телефонных звонков и провел 20 встреч с представителями других стран. 14 февраля Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он заявил, что Зеленский заверил, что Украина предоставит проекты законов об "особом статусе и местных выборах" для дискуссии.