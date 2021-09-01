Зеленский встретится с Маском и Безосом

1 сентября Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом. Фото: president.gov.ua

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский отправится в Калифорнию.

Там глава государства проведет встречу с миллиардерами Илоном Маском и Джеффом Безосом. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Это после Байдена уже. Зеленский полетит в Калифорнию. Будет встречаться с Безосом и Маском. Там тоже обсудят вопрос техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах", - отметил Арестович.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Пентагон. Встречается с Байденом 1 сентября. Зеленский представит списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.