Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США

Зеленский встретился с Биганом в Кривом Роге. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Кривом Роге с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом.

На встрече Владимир Зеленский поднял вопрос финансовой и военной поддержки нашего государства Соединенными Штатами Америки, сообщила пресс-служба президента.

"Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении.

Стивен Биган в разговоре с Зеленским высоко оценил позицию Украины о невмешательстве в американские выборы.

После того, как президент подробно проинформировал Бигана о состоянии переговоров об окончании войны в Донбассе в минском и нормандском форматах, замгоссекретаря США назвал большим достижением "сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня".

Зеленский и Биган посетили предприятие стального проката "АрселорМиттал Кривой Рог", где замгоссекретаря ознакомились с работой конвертерного цеха МНЛЗ.

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В течение 24-27 августа Биган посещает Вильнюс (Литва), Москву (Россия) и Киев, где встречается с высшими представителями власти, с целью обсуждения круга региональных и международных вопросов. 27 августа он отправится в Вену (Австрия), чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.