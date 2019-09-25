Зеленский встретился с Трампом во вторник

Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa

Во вторник 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланиею Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - сообщил Зеленский в среду, 25 сентября, в Twitter.

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Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Президента України Володимира Зеленського під час свого візиту у США у Нью-Йорку, де відбувається 74-а сесія Генасамблеї ООН, обступили російські пропагандисти з каналів "Россия" и "Первый канал".