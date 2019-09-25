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среда, 25 сентября 2019 16:46

Зеленский встретился с Трампом во вторник

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Зеленский встретился с Трампом во вторник
Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa

Во вторник 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланиею Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - сообщил Зеленский в среду, 25 сентября, в Twitter.

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Президента України Володимира Зеленського під час свого візиту у США у Нью-Йорку, де відбувається 74-а сесія Генасамблеї ООН, обступили російські пропагандисти з каналів "Россия" и "Первый канал".

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