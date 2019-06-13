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четверг, 13 июня 2019 03:26

Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко

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Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
Ющенко и Тимошенко в Администрации Президента. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с третьим президентом Виктором Ющенко.

Ющенко и Зеленский обсудили социально-политическую ситуацию в Украине в контексте внеочередных парламентских выборов, а также "отметили необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", сообщается на странице Администрации президента

Кроме того, Зеленский в Администрации президента встретился лидером парламентской фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

В пресс-службе Администрации президента отмечают, что эта встреча состоялась по просьбе Тимошенко. Во время встречи обсуждались вопросы деятельности Верховной Рады в период до внеочередных парламентских выборов.

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Конституционный суд Украины (КСУ) начал рассмотрение иска группы народных депутатов о соответствии Основному закону указа Зеленского от 21 мая этого года о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Подписанты иска считают, что гарант Конституции не имел надлежащего повода для досрочного роспуска парламента.

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