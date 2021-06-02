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среда, 02 июня 2021 15:58

Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретился с сенаторами США Джин Шахин, Робом Портманом и Крисом Мерфи.

Они обсудили реформирование Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и корпоративного управления. Об этом сенаторы сообщили на брифинге в Киеве, пишет "Укрінформ"

"Продолжение политических реформ важно для нашего партнерства.

Мы говорили с президентом Зеленским о конкретных реформах: касательно реформирования СБУ, обеспечения независимости НАБУ, продолжающейся реформы корпоративного управления", - сказал Мерфи.

На встрече также обсуждали важность усиления связей Украины и США, оказание помощи Украине, чтобы страна была способна и боеспособная защищать себя.

"Даже для противодействия российской дезинформации", - сказал Портман.

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Встреча была очень продуктивной, заявила Джин Шахин.

"Мы начали нашу встречу с того, что выслушали людей с фронта вашей войны с Россией.

Мы имеем очень четкую картину вызовов, с которыми сталкиваются ваши военные и все те, кто находится на линии фронта. Это помогло нам, теперь мы можем возвращаться в США и говорить о потребности продолжать помощь", - сказала сенатор.

1 июня делегация американских сенаторов прибыла в Украину. Они встретятся с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами иностранных дел Дмитрием Кулебой, обороны Андреем Тараном, депутатами Верховной Рады и общественными организациями, которые занимаются борьбой с коррупцией.

6 мая президент Владимир Зеленский встречался с американским госсекретарем Этон Блинкеном. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, внедрение реформ.

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Дата
02
июня

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