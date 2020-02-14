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пятница, 14 февраля 2020 16:21

Зеленский встретился с сенаторами США. Что пообещали?

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретился с американскими сенаторами.

Сенаторы Крис Мерфи, Джон Баррассо и Рон Джонсон после переговоров пообщались с журналистами, пишет LB.ua.

  Зеленский заявил о законах для деолигархизации.
Зеленский заявил о законах для деолигархизации.

Представители США сказали, что хотят оставить в прошлом скандал с импичментом Дональда Трампа, и заверили, что он не отразится на отношениях с Украиной.

"Мы будем продолжать усилия по увеличению объемов помощи, в том числе военной, для Украины. Это поддерживается обеими партиями в США.

Только что на встрече с президентом сказали: "Что мы можем сделать еще?" И он очертил нам некоторые вещи. То, что мы услышали, мы повезем с собой", - заявил сенатор Баррассо.

Автор: Макс Требухов
  Представители США говорят об оптимизме в отношении Украины.
Представители США говорят об оптимизме в отношении Украины.

Джонсон сказал, что приезд сенаторов - это "демонстрация двухпартийной поддержки храброго народа Украины".

Он добавил: что встреча с Зеленским прошла отлично.

"Мы уезжаем из Украины оптимистично настроенными по поводу будущего страны и усилий президента", - заявил представитель США.

По сообщению сайта президента Украины Зеленский обсудил с американцами ход реформ, приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов", - сказал президент.

Также Зеленский рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.

"Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве", - сказал президент.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не имеет никаких сомнений относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.

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Дата
14
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