Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в Иране

Зеленский встретился с родственниками погибших в Иране. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, и пообещал "всю необходимую помощь".

"Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую", - сообщается на странице главы государства в Facebook

Зеленский также пообещал "дать исчерпывающие ответы" относительно всех обстоятельств трагедии.

"Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - заверил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа под Тегераном: у родных погибших собрали образцы ДНК

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.