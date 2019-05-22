Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всемирного конгресса украинцев.

"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - сказал президент, сообщается на сайте главы государства.

Президент ВКУ Павел Грод в свою очередь поздравил Зеленского с вступлением в должность. Он поблагодарил новоизбранного президента за встречу, которую тот провел, несмотря на загруженность.

"Я знаю, что это непростой период для вас. Спасибо, что вы нашли время встретиться с представителями мирового украинства. Это для нас очень важно... И для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили", - сказал Грод.

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Инициатор одной из петиций на сайте президента просит открыть украинцам доступ к заблокированным российским интернет-ресурсам: соцсети Вконтакте, почтового сервиса mail.ru, а также поисковика Яндекс и всех сервисов, которые тот предоставляет под своим брендом.