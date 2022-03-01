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вторник, 01 марта 2022 21:37

Спецтема: Напад Росії на Україну

Зеленский встретился с иностранными журналистами

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Зеленский встретился с иностранными журналистами
Владимир Зеленский дал интервью CNN и Reuters. Фото: president.gov.ua

Украина сегодня сражается за ценности свободы и демократии. Следовательно, другие страны цивилизованного мира должны поддержать наше государство в этой борьбе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN и Reuters.

"Война в Украине – это война в целом по ценностям: жизнь, демократия, свобода. Поэтому это война во всем мире", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что столь важные вещи сложно понять людям, которые не видят войны в своей стране.

"Поэтому такой должен быть месседж, чтобы он долетел через все эти тысячи километров, от Украины это чувство долетело до людей в Соединенных Штатах Америки, и они поняли, как нам здесь, за что мы боремся, что они не просто так должны поддерживать Украину", – сказал президент.

Глава государства отметил, что Украина готовилась к полномасштабной российской агрессии заранее, но не обсуждала это в публичном пространстве, чтобы враг не был готов к реакции Украины.

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"Сказать, что мы готовимся, вот посмотрите – здесь мы будем действовать да, здесь – да, у нас есть шесть вариантов обороны нашего государства... Мы были не готовы к этому", – сказал Зеленский.

Также Зеленского спросили, как долго сможет продержаться Украина в войне против России. Президент подчеркнул, что украинцы будут держаться до конца.

"Мы не знаем, мы об этом не думаем. Это не важно, это не совсем правильно – мы не удерживаемся, мы боремся. А драться эта нация будет до конца, до конца своей жизни. Вопрос уже не у нас, вопрос – сколько продержится это руководство точно не о нас", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы ожесточенно борются с врагом и одерживают победы именно потому, что защищают свою землю. Но война не должна продолжаться долго.

"А что (русские. - Gazeta.ua) они здесь делают? Они даже не понимают наше государство, не знают этих улиц, этих людей, не понимают нашу философию, наши устремления. Их просто послали сюда убивать и умирать. Поэтому мы сильнее здесь на своей земли, их не вдвое больше, не втрое, их в пять-десять раз больше, намного больше, но мы на своей земле как нация намного больше.

Я хотел бы верить, что не очень долго это будет продолжаться. Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ним готовы сесть за стол переговоров. Поэтому я не могу вам сказать, сколько для этого чего нужно. Это не измеряется уже деньгами, это измеряется уже, к сожалению, людьми", – добавил Зеленский.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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