Зеленский встретился с генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский во время климатического саммита ООН в шотландском Глазго обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Донбассе.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

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"На полях климатической конференции ООН обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации в Донбассе. Для Украины важна поддержка НАТО в контексте тех вызовов, которые встали перед нашей страной", - говорится в сообщении президента.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Глазго с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Президент находится на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.