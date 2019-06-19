Зеленский встретился с Ахметовым

Президент Владимир Зеленский продолжает встречи с олигархами. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом в Twitter сообщил журналист Роман Кравец.

"Только что президент Зеленский рассказал, что продолжает встречаться с крупным бизнесом и имел разговор с Ахметовым. Детали обещает завтра", - написал журналист.

Ранее Владимир Зеленский встречался с олигархом Виктором Пинчуком. По официальной версии, обсуждали вместе со вторым президентом Леонидом Кучмой Минский процесс.

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Ринат Ахметов, который контролирует тепловую генерацию, стал самым богатым человеком в Украине по итогам 2018-го. Состояние владельца группы "Систем Кепітал Менеджмент" оценивают в $8,04 млрд.