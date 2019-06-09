У Зеленского рассказали подробности встречи с Кучмой и Пинчуком

У Зеленского рассказали, зачем Пинчук и Кучма приезжали на Банковую. Фото: Фокус.ua

Бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Леонид Кучма, которых ранее замечали в Администрации президента, приезжали туда в рамках обсуждения Минского процесса.

"Мы хотели уговорить Леонид Данилович участвовать в Минском процессе, и он (Пинчук - ред.) нам помог в этом и все. И слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы. А Леонид Данилович сказал, что когда возвращался и смотрел в глаза некоторым людям (до своего возвращения туда - ред.) видел отсутствие желания решить вопрос", - сказал советник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир в комментарии theБабель.

Шефир рассказал, что Кучма согласился на предложение только после того, как поставил Зеленскому вопрос: "Вы будете? Я у вас в глазах это буду видеть?". На что получил утвердительный ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма заявил, что блокады Донбасса нет

Напомним, что Кучма на заседании ТКГ в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. Третья сторона приветствовала возвращение Леонида Кучмы в делегацию. Сам он переговоры назвал конструктивными. Заявил, что в приоритете - возвращение домой военнопленных, в частности моряков. Он прогнозирует, что вопрос решит в ближайшее время.