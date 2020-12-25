Зеленский возобновил работу НАПК

Подписанный закон устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда от 27 октября. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении полноценной работы Нацагентства по предупреждению коррупции.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением КСУ от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины о предотвращении коррупции, и обеспечивает полноценное функционирование НАПК.

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Закон также устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК отношении судей, судей КСУ, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Отмечается, что документ предусматривает открыт круглосуточный доступ к ЕГР деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон устанавливает особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмена полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников, декриминализации недостоверного декларирования. В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании "ничтожным".