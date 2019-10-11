Зеленский возмутился оскорбительным выкрикам: "Меня еще никто так не называл"

Зеленский провел 14-часовую беседу с журналистами. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство участников акции "Нет капитуляции" приняли в ней участие из-за отсутствия коммуникации с ним.

"Я уверен, что большинство людей, которые там были, пришли потому что не было коммуникации со мной. Они не понимают. Может кто-то действительно от души считает, что это неправильно принимать "формулу Штайнмайера". Мне кажется, сейчас понятно, что приняли просто текст этой формулы. Но мы знаем точно, что об этом говорят, что были какие-то люди, наверное, представители, пришедшие что-то покричать обидное", - сказал Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

Он отметил, что слышал, как о нем кричали "то, что кричали когда-то на Путина".

"Я слышал эти слова. Поэтому когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции", или "Нет измене" - мол, просто давайте, кто громче оскорбит президента Украины - я воспринимаю это очень отрицательно. Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв начиная с "Х", и заканчивая "О", никто не называл", - возмутился глава государства.

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Один из журналистов захотел услышать извинения от Зеленского за слова руководителя Офиса Президента Богдана, который в Facebook разместил скриншоты сообщений, что якобы за участие в акции против капитуляции предлагались деньги.

"Я думаю, что вы по этому поводу должны поговорить с господином Богданом, и я уверен, что вам никто не давал деньги. Но я не сдавал капитуляции. И хотел бы от вас - если вы такое кричали на меня - извинений. Я тоже хочу извинения от людей, которые меня так назвали ... ", - сказал Зеленский.

Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах 1 и 6 октября. Они кричали: "Нет капитуляции!", "Зеля - Вон!", "Зеля и Путин - Ху * ло", "Вова выходи!" По данным полиции, в акции участвовали 10 000 человек. Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, Кабинету министров и улице Грушевского.