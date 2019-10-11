Зеленский возмутился оскорбительным выкрикам: "Меня еще никто так не называл"

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 180
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1080
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2403
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1314
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3177
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1872
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6426
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3915
Фото
Все фото
5
8
7
3
4
Марафон продолжительностью в более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью в более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Видео
Все видео
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2367
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6516
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1332
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 108
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 00:20

Зеленский возмутился оскорбительным выкрикам: "Меня еще никто так не называл"

  Комментировать
Зеленский возмутился оскорбительным выкрикам: &quot;Меня еще никто так не называл&quot;
Зеленский провел 14-часовую беседу с журналистами. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство участников акции "Нет капитуляции" приняли в ней участие из-за отсутствия коммуникации с ним.

"Я уверен, что большинство людей, которые там были, пришли потому что не было коммуникации со мной. Они не понимают. Может кто-то действительно от души считает, что это неправильно принимать "формулу Штайнмайера". Мне кажется, сейчас понятно, что приняли просто текст этой формулы. Но мы знаем точно, что об этом говорят, что были какие-то люди, наверное, представители, пришедшие что-то покричать обидное", - сказал Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

Он отметил, что слышал, как о нем кричали "то, что кричали когда-то на Путина".

"Я слышал эти слова. Поэтому когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции", или "Нет измене" - мол, просто давайте, кто громче оскорбит президента Украины - я воспринимаю это очень отрицательно. Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв начиная с "Х", и заканчивая "О", никто не называл", - возмутился глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 тысяч украинцев вышли на майдан Независимости

Один из журналистов захотел услышать извинения от Зеленского за слова руководителя Офиса Президента Богдана, который в Facebook разместил скриншоты сообщений, что якобы за участие в акции против капитуляции предлагались деньги.

"Я думаю, что вы по этому поводу должны поговорить с господином Богданом, и я уверен, что вам никто не давал деньги. Но я не сдавал капитуляции. И хотел бы от вас - если вы такое кричали на меня - извинений. Я тоже хочу извинения от людей, которые меня так назвали ... ", - сказал Зеленский.

Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах 1 и 6 октября.

Они кричали: "Нет капитуляции!", "Зеля - Вон!", "Зеля и Путин - Ху * ло", "Вова выходи!"

По данным полиции, в акции участвовали 10 000 человек.

Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, Кабинету министров и улице Грушевского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский возмутился оскорбительным выкрикам: "Меня еще никто так не называл"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 40483
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 19143
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 18999
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 18594
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13662
Политика
Посла Украины в США назначат в ближайшее время
Посла Украины в США назначат в ближайшее время Просмотров: 9
Марафон продолжительностью в более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью в более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
5
 1 Просмотров: 603
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
 1 Просмотров: 4095
Зеленский пообещал помочь СМИ
Зеленский пообещал помочь СМИ
 Просмотров: 189
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского 2 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 12610
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua