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суббота, 22 декабря 2018 12:26

Зеленский во второй тур не пройдет - социолог

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Зеленский во второй тур не пройдет - социолог
Комик Владимир Зеленский не выйдет во второй тур, прогнозирует социолог Ирина Бекешкина. Фото: УНІАН

Шоумен Владимир Зеленский не сможет выйти во второй тур президентских выборов. Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Что касается Зеленского, то как социолог могу сказать, что не будет он во втором туре, поскольку в значительной мере это протестное голосование. Но самое интересное, что в основном это молодежь, а мы знаем, что молодежь гораздо меньше ходит на выборы", - цитирует ее сайт Гордон

Среди участников соцопросов, которые свидетельствуют о намерении голосовать за Зеленского, только 17% уверены в своем выборе. В случае с другими кандидатами таких 50-60%.

"Думаю, Зеленского выдвигают, чтобы его партия участвовала в парламентских выборах и чтобы у Коломойского были еще дополнительно свои люди в парламенте. Это вполне возможно. Партия "Слуга народу" будет проходной, но на президентские выборы это влиять не будет", - сказала социолог.

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По данным соцопроса в ноябре, рейтинг Юлии Тимошенко - 11,9%, Владимира Зеленского - 8,2%, Петра Порошенко - 6,5%.

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22
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