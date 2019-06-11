Зеленский внес представление на увольнение Луценко

Автор: Shutterstock Юрий Луценко руководит Генпрокуратурой с мая 2016 года

Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сообщил Рябошапка.

Он пояснил, что юридическим основанием увольнения Луценко является отсутствие у него юридического образования.

"Нормы закона о прокуратуре говорят, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек с юридическим образованием. Этот человек осуществляет процессуальные функции. Соответственно, он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в области права. У Луценко такого опыта нет", - сказал Рябошапка.

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Ранее в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Луценко. После победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что Луценко - это старая команда, поэтому он должен уйти в отставку.