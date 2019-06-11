Зеленский внес представление на увольнение Луценко

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 189
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 405
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2313
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4797
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1908
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4609
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43581
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Зеленский идет в Конституционный суд
Зеленский идет в Конституционный суд
Охрана Зеленского толкала журналиста
Охрана Зеленского толкала журналиста
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2826
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4995
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 864
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 15:29

Зеленский внес представление на увольнение Луценко

  Комментировать

Автор: Shutterstock
  Юрий Луценко руководит Генпрокуратурой с мая 2016 года
Юрий Луценко руководит Генпрокуратурой с мая 2016 года

Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сообщил Рябошапка.

Он пояснил, что юридическим основанием увольнения Луценко является отсутствие у него юридического образования.

"Нормы закона о прокуратуре говорят, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек с юридическим образованием. Этот человек осуществляет процессуальные функции. Соответственно, он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в области права. У Луценко такого опыта нет", - сказал Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Луценко не пройдет - нардеп

Ранее в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Луценко.

После победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что Луценко - это старая команда, поэтому он должен уйти в отставку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский внес представление на увольнение Луценко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 42194
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 31475
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25219
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 23763
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 3 Просмотров: 21620
Политика
Агент Украины объяснила в Гааге, как Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву
Агент Украины объяснила в Гааге, как Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву Просмотров: 315
Мажоритарщики от аграрных областей должны обьеднатися в новой Раде - нардеп Березкин
Мажоритарщики от аграрных областей должны обьеднатися в новой Раде - нардеп Березкин Просмотров: 36
Роспуск Рады - это запрос общества на обновление - политический эксперт
Роспуск Рады - это запрос общества на обновление - политический эксперт 1 Просмотров: 171
У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов
У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов Просмотров: 963
Новинский заявил, что готов поехать в ДНР и ЛНР на переговоры
Новинский заявил, что готов поехать в ДНР и ЛНР на переговоры Просмотров: 198
Больше всего комментируют
32
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
25
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
8
Националисты объединились для похода на выборы: первая десятка ВО "Свобода"
Голосов: 2938
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua