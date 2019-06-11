Зеленский внес представление на увольнение Климкина и предлагает замену

Автор: politeka.net 17 мая Павел Климкин написал заявление об отставке

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить на его место Вадима Пристайко.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление на увольнение Климкин с должности министра иностранных дел. А также внес представление на назначение Пристайко Владимира Владимировича министром иностранных дел", - сказал Рябошапка.

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17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке и собирается идти в парламент. Президент Владимир Зеленский предлагал ему продолжить работу в МИД, однако Климкин отказался.