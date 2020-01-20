Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти военнослужащих, которые в 2015 году погибли при обороне Донецкого аэропорта во время российской агрессии на Донбассе.

Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола, что на территории Министерства обороны.

Также Зеленский пообщался с семьями военных, сообщает сайт главы государства.

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20 января пять лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт. 16 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта. Бои за ДАП стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, защитников терминалов стали называть киборгами. Украинские военные защищали аэродром с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. В общем 242 дня.