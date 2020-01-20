Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти военнослужащих, которые в 2015 году погибли при обороне Донецкого аэропорта во время российской агрессии на Донбассе.
Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола, что на территории Министерства обороны.
Также Зеленский пообщался с семьями военных, сообщает сайт главы государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя бойца, которого убили российские оккупанты
20 января пять лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт.
16 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта. Бои за ДАП стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, защитников терминалов стали называть киборгами.
Украинские военные защищали аэродром с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. В общем 242 дня.
Комментарии