Зеленский верит в европейское развитие Украины

Зеленский верит в Украину. ФОТО: Bild

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина станет частью ЕС.

"Украина уже является частью европейской семьи. Украина стремится к европейской интеграции как к основному стремлению нашего народа. Но мы понимаем, что нам нужно предоставить убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС смотрели на нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все для этого", – сказал он, пишет Bild.

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Также Зеленский заявил, что Украина является надежным партнером НАТО и сделает все для того, чтобы в будущем присоединиться к Альянсу.

68,1% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и 51,1% - за вступление в НАТО.