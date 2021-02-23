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"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
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вторник, 23 февраля 2021 13:46

"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко

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Автор: hromadske.ua
  "Если со мной что-то случится во время пребывания в СИЗО - это будет личная ответственность президента Владимира Зеленского", - сказал в суде Сергей Стерненко
"Если со мной что-то случится во время пребывания в СИЗО - это будет личная ответственность президента Владимира Зеленского", - сказал в суде Сергей Стерненко

Приговор активисту Сергею Стерненко, которого незаконно осудили на 7 лет тюрьмы, возмутил украинцев. Кроме прогнившей судебной системы, люди обвиняют президента Владимира Зеленского и его "заместителя со справедливости" генпрокурора Ирину Венедиктову. Под Офисом президента уже анонсировали протестную акцию и обещают войну, которую выбрала власть.

Gazeta.ua предлагает узнать, что именно соцсети говорят о судилище над Стерненком.

Зеленський, венедіктова і ко обрали війну. З Україною. Вони її отримають. Свободу Сергій Стерненко !

Опубліковано Bogdan Butkevych Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Стерненка засудили на 7 років. Покидьки!

Опубліковано Олегом Сенцовим Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Те, що відбувається зараз на процесі над Стерненком - це не суд, це політична розправа над українською Одесою! Стерненко - перший політичний в'язень режиму Зеленського!

Опубліковано Сергеєм Высоцким Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Як влучно сказала Мирослава Барчук: "Справа Стерненка - це маркер. Війна двох світів, двох цивілізаційних проектів...

Опубліковано Денисом Рыбачком Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Стерненко їде на СІЗО. 7 років увязнення з конфіскацією. Страшно жити в такій країні

Опубліковано Романом Сініциним Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Настрій якийсь такий п.с. Сергій Стерненко дали 7 років і конфіскацію 1/2 майна. Взяли під варту в залі суду. За надуманою справою з купою процесуальних порушень.

Опубліковано Вадимом Вальком Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Одесский суд приговорил Сергій Стерненко к семи годам и трем месяцами лишения свободы по делу о похищении человека. Если...

Опубліковано Бориславом Березою Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Обґрунтування вироку Сергій Стерненко рівня: "якщо б в риби була шерсть - в ній могли б буть вощі"

Опубліковано Vitaliy Deynega Вівторок, 23 лютого 2021 р.

7 років - вирок Сергій Стерненко. Володимир Зеленський соромно за "Вашого" генпрокурора. Думайте...

Опубліковано Yanina Sokolova Вівторок, 23 лютого 2021 р.

7 років позбавлення волі Сергій Стерненко з конфіскацією майна - це свідомий крок для дискредитаціі України та ганьба...

Опубліковано Hanna Hopko Вівторок, 23 лютого 2021 р.

До останнього не вірив, що наважаться. Мразоти.

Опубліковано Денисом Бигусом Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Можно сколько угодно вводить санкции против Медведчука. Но когда ОПЗЖ и недобитые бандиты из окружения Януковича...

Опубліковано Денисом Казанским Вівторок, 23 лютого 2021 р.

Щодо обвинувачення Сергій Стерненко Коли я намагаюсь розібратись у чомусь складному, де бюагато інфи, деталей, то я...

Опубліковано Майклом Щуром Вівторок, 23 лютого 2021 р.

23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения активиста Сергея Стерненко. Его обвинили в похищении 2015 года члена партии "Доверяй делам" одесского мэра Геннадия Труханова Сергея Щербича. Стерненко вроде бы организовал похищение Щербича с целью завладеть его средствами - 300 грн. Дело основывается только на показаниях Щербича.

В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой. Ранее она обещала приговор Стерненку, не имея достаточных обоснований.

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23
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