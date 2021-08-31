Зеленский в США почтил память жертв Голодомора

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 году в центре Вашингтона.

Глава государства и первая леди положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.

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Председатель Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.

Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению президента США Джозефа Байдена. 1 сентября должны состояться переговоры глав государств. Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.