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вторник, 31 августа 2021 22:09

Зеленский в США почтил память жертв Голодомора
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Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 году в центре Вашингтона.

Глава государства и первая леди положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.

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Глава государства и первая леди возложили цветы у мемориала жертвам Голодомора в американской столице. Фото: Офис президента
Глава государства и первая леди возложили цветы у мемориала жертвам Голодомора в американской столице. Фото: Офис президента
Глава государства и первая леди возложили цветы у мемориала жертвам Голодомора в американской столице. Фото: Офис президента
Глава государства и первая леди возложили цветы у мемориала жертвам Голодомора в американской столице. Фото: Офис президента
Глава государства и первая леди возложили цветы у мемориала жертвам Голодомора в американской столице. Фото: Офис президента

Председатель Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.

Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению президента США Джозефа Байдена.

1 сентября должны состояться переговоры глав государств. Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

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