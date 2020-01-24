 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2943
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 4726
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1179
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 846
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3852
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 954
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1611
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
10
5
9
4
Сожгли офис партии Шария
Сожгли офис партии Шария
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
В Раде начали новую традицию
В Раде начали новую традицию
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
Видео
Все видео
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1413
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1728
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3006
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 162
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
пятница, 24 января 2020 11:08

Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории

  Комментировать

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме в пятницу вспомнил о ныне оккупированном Россией Крыму.

Это произошло во время зачитывания Зеленским историй о трагедии Холокоста.

"Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны.

И я долго думал о том, что сказать вам во время нашей личной встречи. Наши личные встречи всегда открыты и приятны. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира", - сказал Зеленский.

  Зеленский встретился с Нетаньяху, который вчера принимал президента враждебной России Путина.
Зеленский встретился с Нетаньяху, который вчера принимал президента враждебной России Путина.

"Заведующая детского сада в оккупированном нацистами Крыму скрыла национальность своих воспитанников, выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила их крымско-татарскому языку. Она мусульманка по вероисповеданию. Она спасла 88 евреев. И звали ее Саиде Арифова", - рассказал президент Украины.

Вторая история была об украинском священнике греко-католической веры Омельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении. Он отказался досрочно покидать лагерь "Майданек" с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

"Эти истории, на самом деле, об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть хорошее сердце, что движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь.

И я расскажу еще одну историю - историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста: их расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину.

Остался четвертый брат - в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистническую идеологию.

Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год - внук. Через 40 лет внук стал президентом - и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов: Путин нас не победит никогда

23 января на Всемирном форуме памяти Холокоста выступал президент РФ Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский решил на форум не идти. Украинская делегация передала свои места на форуме жертвам Холокоста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

В Петербурге начал выходить украинский журнал

Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

Золото назвали крупнейшим национальным бедствием

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 170028
Показали забавных собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали забавных собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 13761
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 10602
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь Просмотров: 8073
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 Просмотров: 6975
Политика
Депутаты "ЕС" пришли в ГБР останавливать реванш антимайдана
Депутаты "ЕС" пришли в ГБР останавливать реванш антимайдана Просмотров: 99
Украинцев возмутило фото министра с Королевской
Украинцев возмутило фото министра с Королевской Просмотров: 333
Порошенко обозвал ГБР "95 кварталом" и пришел на допрос
Порошенко обозвал ГБР "95 кварталом" и пришел на допрос Просмотров: 792
Посол Украины в Румынии оправдывался за слова Зеленского
Посол Украины в Румынии оправдывался за слова Зеленского Просмотров: 513
Больше оптимизма и веры в себя - нобелевский лауреат дал совет Украине
Больше оптимизма и веры в себя - нобелевский лауреат дал совет Украине Просмотров: 171
Больше всего комментируют
14
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
3
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 14593
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua