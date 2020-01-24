Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме в пятницу вспомнил о ныне оккупированном Россией Крыму.

Это произошло во время зачитывания Зеленским историй о трагедии Холокоста.

"Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны.

И я долго думал о том, что сказать вам во время нашей личной встречи. Наши личные встречи всегда открыты и приятны. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира", - сказал Зеленский.

Зеленский встретился с Нетаньяху, который вчера принимал президента враждебной России Путина.

"Заведующая детского сада в оккупированном нацистами Крыму скрыла национальность своих воспитанников, выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила их крымско-татарскому языку. Она мусульманка по вероисповеданию. Она спасла 88 евреев. И звали ее Саиде Арифова", - рассказал президент Украины.

Вторая история была об украинском священнике греко-католической веры Омельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении. Он отказался досрочно покидать лагерь "Майданек" с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

"Эти истории, на самом деле, об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть хорошее сердце, что движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь.

И я расскажу еще одну историю - историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста: их расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину.

Остался четвертый брат - в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистническую идеологию.

Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год - внук. Через 40 лет внук стал президентом - и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр", - сказал Зеленский.

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23 января на Всемирном форуме памяти Холокоста выступал президент РФ Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский решил на форум не идти. Украинская делегация передала свои места на форуме жертвам Холокоста.