Зеленский в ООН: Понимаю, у вас свои проблемы, но именно так начинались две мировые войны

Зеленский призвал пересмотреть механизмы сдерживания агрессора. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский призвал мировое общество не закрывать глаза на войну в Украине, потому что именно так начинались два крупнейших в истории мировых конфликта.

Об этом он сказал во время своего выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Пять лет продолжается война на Донбассе, пять лет, как Россия аннексировала у Украины Крым... Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Каждый год эти ужасные цифры звучат здесь с одной поправкой - ежегодно они растут. Завершение войны, возвращение оккупированных территорий, господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор. Именно поэтому мы нуждаемся в мировой поддержке.

Я понимаю: все присутствующие здесь имеют собственные государственные хлопоты и чужие проблемы не должны волновать вас больше собственных. Я понимаю, это жизнь. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, в Европе. И роковым может стать мнение, что вас это не касается и никогда не коснется. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали. Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности, молчания, бездействия или нежелания поступаться собственными амбициями стали десятки миллионов человеческих жизней. Неужели человечество начало забывать эти страшные уроки истории?", - отметил Зеленский.

Он призвал признать, что механизмы сдерживания агрессора начали давать сбой и нуждаются в обновлении.

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В марте 2014-го Россия аннексировала Крым. С лета того же года Вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Результатом российской агрессии против Украины является около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев.