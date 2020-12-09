Зеленский в годовщину Парижского саммита обнародовал фото с Путиным

Президент Владимир Зеленский разместил фото со встречи лидеров "нормандского формата", которая состоялась 9 декабря 2019-го.

Фотографию глава государства опубликовал в Twitter.

На фото изображено, как за круглым столом вместе с Владимиром Александровичем сидят президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

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"Путь к миру нелегкий, но знаю: мы сможем", - прокомментировал Зеленский свой сообщение.

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В прошлом году 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украина, Германии, Франции и Россия. Во время встречи лидеры этих государств достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал, что следующая встреча лидеров-советников "нормандской четверки" в Берлине может состояться до Нового года.