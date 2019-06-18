Зеленский в Германии: агитируете за снятие санкций с России - посетите Донбасс

Зеленский находится с первым официальным визитом в Германии. Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Президент Владимир Зеленский в Германии призвал лояльных к России политиков посетить Донбасс.

Об этом он сказал на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Знаю о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса в Германии о необходимости отмены санкций и восстановления деловой активности с Россией. Хочу обратиться к ним: мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами для восстановления права и справедливости в Европе. Но это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте и он должен быть пройден до конца", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил Меркель за позицию относительно важности антироссийских санкций.

"А тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько бед принесла людям эта война. Посмотрите на Крым, который с туристического края превратился в военный лагерь", - добавил Зеленский.

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Евросоюз впервые ввел экономические санкции против России в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевал. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.