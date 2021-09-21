Зеленский уже в США

Зеленский в США примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Там примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом в телеграмме сообщает Офис президента.

"Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также запланированы встречи президента Украины с лидерами других государств и представителями международных организаций ", - говорится в сообщении.

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Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Выступление Зеленського в Генеральной ассамблее ООН запланировано на вторую половину среды. Во вторник, 21 сентября, Зеленский встретится с президентами Польши, Молдовы и Грузии.