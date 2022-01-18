Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка

Роман Чайка: "У большинства украинцев сохраняется запрос на внесистемность. Но он рискованный. Значит, можно и коня ввести в сенат или любого Гордона сделать президентом". Фото: Тарас Подолян

Власть ежедневно теряет поддержку, поэтому удержаться может только методами самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист Роман Чайка.

"Кто прошел настоящий Майдан в 2013-14 годах, понимают: выгнав банду Януковича, получили российскую агрессию. Москали, как всегда, использовали момент наибольшей слабости, чтобы захватить землю, – говорит он. – Люди сейчас осторожно смотрят на Майдан как форму перезапуска власти. Потому что с разрушением всех служб безопасности и путинской армадой по всему периметру – Майдан в стиле 2014 закончится не в Крыму, а в Ривном и Львове".

Постоянно растет необходимость обновления парламента и смены президента, считает Чайка.

"Янукович и его банда отказывались от каких-либо демократических перемен. В частности, от досрочных выборов. Были готовы давить и стрелять. Сейчас у нас кризис на кризисе. Это называется "идеальный шторм". Получим протест жлобов, которые находятся вне общества и гражданских обязанностей. Для них Майдан был выступлением пустых кастрюль и холодных батарей под лозунгом "все поделить"", – утверждает он.

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Совершенно очевидно, что окружение готовит действующего президента ко второму сроку.



"Отсюда и попытки государства захватить телевизор – сделать русскоязычный канал "Дом" рупором своей пропаганды на всю страну. Это делается для уничтожения оппонентов и устрашения активной части населения. Власть ежедневно теряет поддержку, так что будет творить все больший "беспредел" для результата. Его можно будет достичь только по-лукашенковски. Голобородько уже сейчас чемпион по нарушениям Конституции и законов, даже Янукович меньше их ломал", – говорит Чайка.

У большинства украинцев сохраняется запрос на внесистемность, считает он. "Но этот запрос рискован. Значит, можно и коня ввести в сенат или любого Гордона сделать президентом. Когда есть запрос на суть – можно предложить лидера по программе. Кандидатов может быть полно – Ермак, Гордон, Комаровский, Арестович, Разумков, Юлия Тимошенко. Но они не альтернативны – могут оказаться новым Голобородком".

Полное интервью с Романом Чайкой читайте в журнале "Країна" за 20 января.

Во время прессмарафона в прошлую пятницу у президента Владимир Зеленского спросили, будет ли баллотироваться второй раз на эту должность. Ответил, что "еще не принял решение", все будет зависеть от поддержки народа. В основном украинцы не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября 2021 года. Против – 58,2%, за – 34,3%.