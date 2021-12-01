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среда, 01 декабря 2021 10:31

58,2% украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок - КМИС

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  58,2% украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок – КМИС
58,2% украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок – КМИС

Подавляющее большинство украинцев не поддерживают баллотирование Владимира Зеленского на второй срок - таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября.

На втором сроке Зеленского высказались 58,2% опрошенных, за - 34,3%.

Более половины опрошенных (51,6%) считают, что в случае вторжения России Зеленский не способен будет эффективно сработать как верховный главнокомандующий. Противоположного мнения придерживаются 35,9% респондентов.

Только 8% опрошенных считают, что Зеленский лучше других украинских президентов справляется с обязанностями верховного главнокомандующего и главного дипломата страны.

Первенство украинцы отдали Порошенко и Кучме. В частности, на вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями руководителя внешней политики больше всего респондентов называли Петра Порошенко (25%) и Леонида Кучму (23.4%). На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями Верховного Главнокомандующего, больше всего респондентов называли Кучму (22,8%) и Порошенко (21,9%).

Подавляющее большинство респондентов (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет, потому что это создает возможность фальсификаций в пользу власти. Положительно к дистанционному голосованию относятся 29%. Даже среди молодой аудитории преобладает негативное отношение к интернет-голосованию на выборах – говорят социологи.

За последний месяц с 61,7% до 65,9% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. В то же время, с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направлении дел.

Как известно, по данным КМИС на первое место в партийных рейтингах вышла "Европейская Солидарность", за нее готовы проголосовать 14,8% всех опрошенных и 17,1% среди определившихся.

Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, ее рейтинги продолжают понижение. За нее готовы голосовать 13% от всех опрошенных, или 15% среди определившихся.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился КМИС в течение 26-29 ноября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

КМИС
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Дата
01
декабря

Марш миллиона: началась Революция достоинства

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