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среда, 30 июня 2021 23:34

Зеленский узаконил повышение пенсий "чернобыльцам"

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Зеленский узаконил повышение пенсий &quot;чернобыльцам&quot;
Зеленский подписал изменения в закон о соцзащите чернобыльцев. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Документ Рада приняла 29 июня, сообщает Офис президента.

В частности, "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода".

Закон предусматривает, что "размеры пенсии по инвалидности, наступившей через увечье или заболевание вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 грн, для II группы - 4800 грн, для III группы - 3700 грн, для детей с инвалидностью - 3700 грн".

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

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Положения относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Владимир Зеленский хочет восстановить территорию вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня. По его словам, Чернобыль может стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна превратиться в зону возрождения.

Государственное агентство развития туризма вместе с Минкультом хотят запустить туристический маршрут в Чернобыль. Добиратся туристы будут по Днепру.

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